Corsan realiza teste de estanqueidade na nova rede de esgoto da Rua 25 de Julho em Santo Ângelo

Fumaça de alta densidade é injetada na nova rede de esgoto para detectar possíveis problemas. Esse teste foi realizado de modo inédito em Santo Ângelo e executado por uma equipe de técnicos e engenheiros da Corsan

Teste de estanqueidade da nova rede coletora de esgoto da Rua 25 de Julho foi realizado de modo inédito na tarde de quinta-feira, dia 2, em Santo Ângelo. Acompanharam este procedimento uma equipe técnica da Corsan, fiscais da empreiteira executora da obra e fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A ação visa identificar problemas relacionados a vazamentos e ligações com problemas. Para tornar isso possível, foi usado um insuflador (equipamento semelhante a um exaustor) no qual é liberada uma solução composta por hidrocarbonetos para produzir fumaça de alta densidade e atóxica. Ela preenche todos os espaços vazios da rede e acusa, com sinal de fumaça, problemas na construção da tubulação de esgoto sanitário, tanto aquelas realizadas pela empresa contratada, quanto as residenciais providenciadas pelos proprietários dos imóveis do local.

Paulo Shommer explica que um sério problema ocorre quando, de modo equivocado, os moradores ou construtores ligam a tubulação que coleta água da chuva dos telhados na rede de esgoto, pois a rede não é projetada para esta finalidade, Além de que, o excesso de água pode interferir na eficácia do tratamento realizado na estação Índia Lindoia e ainda causar trasbordamento do esgoto na rua.

Com este procedimento é possível verificar se a rede não possui pontos de vazamento ou locais onde se misturam as redes de esgoto cloacal e pluvial. Shommer explicou ainda que para usar o insuflador de modo eficiente, é feito de modo temporário a obstrução do fluxo de ar em dois pontos escolhidos pela equipe, pois deste modo, serão identificados mais corretamente as possíveis falhas.

Com o teste de estanqueidade foram detectados os pontos que precisam de reparos, como canos rompidos no passeio público, mas de um modo geral, a rede está dentro do esperado pela equipe da Corsan. A equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente deve notificar os proprietários que possuíam ligações feitas de modo incorreto, ou estavam danificadas.