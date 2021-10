E você, está pronto(a) para encarar um novo desafio? 🚀

Estamos com uma super oportunidade no setor Comercial. 👩‍💻👨‍💻

Cargo: Vendedor(a)

📊 Atividades:

Realizar vendas seguindo o roteiro de visitas.

📍 Onde?

Região de Missões

✅ Se liga nos requisitos:

• Possuir veículo próprio

• Disponibilidade para viajar

• Experiência em vendas externas

Se identificou com a vaga? 😎

Corre lá e encaminhe seu currículo para o e-mail: dh2@distribuidorazanella.com.br até o dia 25/10/2021. 😉