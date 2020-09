A visitação ao sítio arqueológico de São Miguel será retomada dia 4

A Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, através de decreto publicado dia 31,

autorizou a retomada das atividades referentes a visitação ao Sítio Histórico de São Miguel

Arcanjo. Fechado desde o inicio da pandemia,será reaberto aos turistas no próximo dia 04 de

setembro, sexta-feira.

O Prefeito Municipal Hilário Casarin destacou a importância da reabertura. “Existem hoje

no município muitas pessoas que dependem do

turismo como principal fonte de renda. Queremos desenvolver um turismo responsável, respeitando todas as normas de saúde e todas as

orientações técnicas. Vamos continuar trabalhando para possibilitarmos o crescimento do

nosso município, e claro de toda a nossa região.”

O protocolo, desenvolvido pela administração de São Miguel das Missões em parceria com

o Iphan, prevê flexibilização de 200 pessoas por

dia, com entradas das 9h às 10h45min, podendo permanecer no sítio até meio dia; e das 14h

às 16h45min, podendo permanecer até às 18h.

Serão retomadas ainda as exibições do espetáculo Som e Luz que voltam a acontecer diariamente às 20h.

“Em um primeiro momento vamos trabalhar

com a nossa capacidade reduzida e sob agendamento. Desenvolvemos também um protocolo sanitário setorial para todos os segmentos

voltados ao turismo, como restaurantes, hotéis,

lojas de artesanato e demais áreas ligadas diretamente aos turistas, para proteger os nossos

munícipes e também os nossos visitantes.” destaca o Secretário Municipal de Turismo, Fabiano Moraes.

Informações e agendamentos podem ser

obtidos através dos números (55) 3381-1294 e

(55) 3381-1299.