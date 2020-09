“Rota Missões” ganha reforço na sinalização

Iniciou nesta semana a implantação de placas de identificação dos roteiros turísticos mais conhecidos na região que compreende os 26 Municípios da Rota Missões. Desde segunda-feira, dia 14, uma das 266 placas já informa sobre a quilometragem restante para chegar a Vinícola Fin, o Sítio arqueológico São João Batista e Santuário Nossa Senhora, outros lugares e acessos também fazem parte deste processo de identificação que é liderado pela Fundação dos Municípios das Missões.

O trabalho será realizado em pelo menos três etapas e deve levar cerca de dois meses para ficar pronto. Faz parte de uma demanda defendida na Consulta Popular do ano de 2017 e liderada pelos municípios missioneiros.

O projeto dispõe de um valor total de R$ 711.000,00, sendo que, R$ 458.000,00 já licitados e investidos nas placas de sinalização. O restante está sendo trabalhado como aditivo e deverá contemplar a colocação de dois outdoors, totens informativos na entrada e nas praças centrais dos municípios e ainda a sinalização do Roteiro Caminho das Missões e Caminho das Etnias.

As definições do projeto foram elaboradas com o acompanhamento dos gestores de cada um dos municípios missioneiros e será executado em pelo menos três fazes, a primeira delas contempla a BR 285 até o município de São Borja com a implantação de 80 placas de sinalização que reforçarão a marca “Rota Missões”.

A próxima etapa deve contemplar a BR 382 entre o município de Sete de Setembro até Porto Xavier e ainda uma terceira fase que compreende as Rodovias Estaduais, como por exemplo a ERS 344 de Santo Ângelo a Giruá, entre outras.

