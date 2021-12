Obras de mobilidade regional e internacional com licitações em andamento

A implantação do asfalto que dará acesso ao Sítio Arqueológico de São João Batista é tecnicamente dividido em três trechos, sendo que, todos eles, já têm o edital publicado para contratação de empresa que deve executar a obra. Um dos trechos que faltava, localizado no território de Vitória das Missões, já foi publicado no dia 30 de novembro.

Um conjunto maior de obras que abrange também o acesso ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir (com edital de contratação publicado em 23 de novembro pela prefeitura de São Luiz Gonzaga) deve proporcionar mobilidade turística e regional no complexo arqueológico que compõe o Parque Nacional das Missões.

Outra notícia comemorada pelos políticos regionais, principalmente integrantes dos Municípios Missioneiros, é o aviso de licitação para contratar empresa que executará os serviços técnicos primários, como de engenharia, licenciamento ambiental, desapropriações e reassentamentos pertinentes a obra de execução da Ponte Internacional Porto Xavier (Brasil)/San Xavier (Argentina).

O aviso de licitação foi publicado no em 30 de novembro e informa que a licitação estará completa e disponível no dia 20 de dezembro, na Coordenação Geral de Cadastros e Licitações em Brasília ou no site do DENIT www.denit.gov.br.

O tema Missões Jesuíticas é impulsionado nos últimos anos pelo engajamento social dos setores privado, político e sociedade civil, representado pelo Grande Projeto Missões. Ações práticas começam a aparecer em todos os setores na próxima terça-feira, dia 7, por exemplo, será lançado o projeto “Educação do tema missões Jesuítico-guarani nas escolas”. Este evento será on-line no canal da 14ª CRE com palestras de: Alvaro de Medeiros de Farias Theisen, José Roberto de Oliveira, Prof. Luiz Fernando Medeiros Rodrigues (UNISINOS), Regina Urmersbach UNISINOS e Nara Helena Damião. A transmissão será às 10h.