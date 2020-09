Influenciadora digital inicia por Santo Ângelo seu roteiro nas Missões

A jornalista e influenciadora digital Anelise Zanoni, iniciou uma visita a 12 municípios missioneiros. A iniciativa faz parte do programa Super Turismo Missões, uma parceria do Sebrae com a Fundação Missões (Funmissões).

Anelise é mestre e doutora em Comunicação Social e CEO da Way Content Agência da Comunicação, especializada em turismo, gastronomia e estilo de vida. Também é fundadora do projeto Travelterapia, que divulga destinos, experiências e cria projetos de branded content.

Em 2019 foi finalista da categoria Imprensa do Prêmio Nacional de Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo. Tem experiência como repórter e editora, e é freelancer de publicações como Viagem Estadão e Veja Comer & Beber. Trabalhou 12 anos na redação do jornal Zero Hora e produziu conteúdos para veículos como Sunday Independent, Hola!, Contigo!, Playboy, Veja, Globo.com e Terra. Também atuou por 10 anos como professora de universidades como a Unisinos e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), passando pelos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Produção Fonográfica. Atualmente pesquisa o papel da imprensa no desenvolvimento do turismo e já estudou em países como Irlanda, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos.

Sobre o projeto nas Missões, ela diz que a proposta tem foco nas narrativas jornalísticas de viagem e buscará mostrar peculiaridades dos destinos, incluindo características, dicas de lugares a serem fotografados, diferenças culturais, entre outros.

Acompanhada de um jornalista, Anelise produzirá o material que será publicado na plataforma Travelterapia (travelterapia.com.br) e em suas redes sociais. O material também será repassado para a Funmissões para divulgação.

Até o domingo (4), Anelise também visitará Entre-Ijuís, Caibaté, São Luiz Gonzaga, Santo Antônio das Missões, São Nicolau, Porto Xavier, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Cerro Largo e Guarani das Missões.

Em Santo Ângelo, ela visitou os principais pontos turísticos, acompanhada do secretário municipal de Turismo, Romaldo Melher dos Santos e da assessora da Funmissões, Izabel Cristina Ribas de Freitas.