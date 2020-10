Agência de turismo coordena o uso de uma plataforma de divulgação gratuita na internet

A Gestur é um espaço de divulgação em rede no qual, hotéis, pousadas, agências de turismo, operadoras de turismo, empresas de transporte do turismo podem organizar uma loja virtual gratuitamente. Para participar é necessário realizar um cadastro e organizar as informações e imagens dos produtos a serem ofertados.

Diante do potencial turístico da Região das Missões e o crescente uso das mídias digitais, tanto na procura, quanto oferta de destinos e opções de lazer e até de compras a operadora de turismo Caminho das Missões está divulgando e incentivando o uso desta plataforma, pois a presença digital de empresas ligadas ao setor, ou com interesse nesta área ainda é muito tímida na Região Missioneira.

Na opinião dos gestores desta operadora de turismo local, o alto investimento necessário para manter uma loja virtual é um dos impeditivos da inserção digital, “o que pode ultrapassar facilmente os seis mil reais”, concluíram.

“É necessário para as empresas de todas as áreas buscarem formas de se adaptarem a um mundo cada vez mais virtual. Na área do turismo não é diferente e talvez seja fundamental para a sua sobrevivência”.

Ao usa a Gestur e organizar a sua loja virtual, as empresas estarão integradas as demais regiões do Brasil. Além de vender seus próprios produtos/serviços os empreendedores locais podem gerar renda se houver compras de outros destinos através de sua loja, sem necessidade de intervenção na venda, pois o sistema é todo automatizado.

A plataforma www.gestour.com.br/missoes-rs também é uma ferramenta de divulgação para todo o Brasil da região das Missões. Os municípios colocaram seus principais atrativos e serviços na plataforma possibilitando que os internautas conheçam e se interessem por diferentes destinos da região.

Mesmo quem não é do ramo do turismo pode participar gratuitamente do Gestour. Tornando-se um afiliado, terá seu canal de divulgação e toda a venda que acontecer a partir de seu canal gerará renda para si.

Mais informações: atendimento@caminhodasmissoes.com.br ou telefone/whats (55) 984083925