A visão do Seu Valdir ganha mais nitidez

Valdir Vieira do nascimento, 58 anos, contou que há cerca de 25 anos sofria com problemas de visão, porém, sem recursos para adquirir a armação e a lente. “Depois que realizei o pedido na Central do Bem, em menos de 20 dias, fiz os exames e agora, antes de completar um mês estou recebendo os óculos. É alegria e gratidão”, disse.

A ação de doação de óculos de grau foi possível a partir de uma parceria entre a Central do Bem e a Ótica Paulo. A entrega foi realizada na tarde de quinta-feira, dia 18, na filial da Ótica Paulo localizada na rua Três de Outubro, no centro de Santo Ângelo.

A primeira-dama Juliana Barbosa agradeceu a os gerentes da ótica que é parceira da Central do Bem neste projeto. “Uma empresa que colabora com a comunidade. É referência em solidariedade e nos auxilia a melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Luiza Teixeira, esposa do vice-prefeito Volnei Teixeira, também agradeceu a sensibilidade da Ótica Paulo e destacou o trabalho realizado pela Central do Bem. “Quem realmente precisa recebe o auxílio da Central do Bem que conta com o apoio de empresas com visão solidária, como a Ótica Paulo”.

Cátia Borges, gerente da filial da Ótica Paulo, ressaltou que a empresa tem como característica auxiliar ações sociais e com a Central do Bem desenvolve uma ótima parceira com a certeza de que o benefício chega a pessoas que realmente necessitam.

A coordenadora da Central do Bem, Tassiana Ribeiro, acompanhou a entrega.