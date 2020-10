Militares arrecadam e doam mais de 500 brinquedos

No dia 09 de outubro, o 1º Batalhão de Comunicações realizou a entrega de 540 (quinhentos e quarenta) brinquedos arrecadados pelos militares do batalhão durante a Campanha do Brinquedo 2020, em comemoração ao dia das crianças.

Neste ano as instituições atendidas pela campanha em Santo Ângelo foram: o Pelotão Curumim, o Centro de Formação São José (Lar da Menina) e o Centro de Acolhimento Martinho Lutero.

Durante a distribuições foram adotadas as medidas preventivas de combate à COVID-19.