Live ajuda converter a paixão pelas motocicletas em cestas básicas

A quantidade de cestas básicas arrecadadas por meio de uma live na internet surpreende os realizadores que encerraram a distribuição das últimas 30 unidades na tarde de quinta-feira, dia 2, no Centro de Formação São José, conhecido como Lar da Menina.

Gustavo Guarani e Lucas Lunkes resolveram fazer um leilão solidário e um “bate papo” virtual sobre manutenção de motocicletas e viagens em duas rodas. A live foi dia 27 de junho e arrecadou 144 cestas básicas.

As doações vieram de várias cidades da região, mas também de outros estados como, Bahia, Santa Catarina e inclusive uma doação internacional feita por um participante dos Estados Unidos. “Foi uma surpresa! Nossa ideia era acionar a rede de amigos da loja, da oficina de motos, nossos amigos e clientes, mas foi bem mais do que isso” completou Gustavo Guarani ao falar da ação que beneficiou famílias de sete bairros de Santo Ângelo e arrecadou mais de três toneladas de alimentos.

A iniciativa foi do empresário do ramo do motociclismo, Gustavo Guarani junto com o chefe da oficina, Lucas Lunkes, além de contar histórias de viagens e falar da mecânica preventiva em motocicletas foi feito o leilão de um capacete.

A live já tinha o objetivo inicial de arrecadar itens de alimentação para serem distribuídos a quem estivesse com a renda comprometida pelas medidas de afastamento social, mas a solidariedade dos participantes surpreendeu os organizadores.

O dono de uma rede de supermercados da cidade, além de contribuir na ação, se prontificou em montar as cestas com preços diferenciados o que potencializou a ação e permitiu a padronização das cestas. Outro resultado inesperado foi a doação de agasalhos que foram doados para o Lar da Menina, as peças de vestuário foram arrecadadas por moto grupos da cidade.