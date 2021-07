Grupo Escoteiro Medianeira doa agasalhos para a Central do Bem

O Grupo Escoteiro Medianeira se consolida cada vez mais como grande parceiro e aliado da Central do Bem nas causas sociais e de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. Recentemente o grupo fez mais uma doação de centenas de peças como roupas, agasalhos, calçados e outros itens a serem repassados às famílias cadastradas na Central.

O diretor de Métodos Educativos do Grupo Escoteiro Medianeira, Paulo Santos, afirmou que é um grande privilégio auxiliar a Central do Bem com campanhas de arrecadação de agasalhos. “Nosso trabalho solidário consegue alcançar um maior número de lares por meio da Central”, disse. Segundo Santos, as doações foram arrecadadas por lobinhos, escoteiros, seniores, chefes, pais e dirigentes, geralmente recolhidas junto a familiares, amigos e vizinho.

A entrega foi feita pelos diretores e chefes do grupo Oneide Kronbauer (presidente); Luiz Carlos Hillesheim (Financeiro); Ademir Mayer e Franciele Maria de Souza (Administrativos); Dênis Garcia Benvenuti (chefe da Seção Alcateia); Valdemir da Silva Nascimento (chefe da Tropa Mista Escoteira) e Paulo Roberto Silva dos Santos, diretor de Métodos Educativos, ao coordenador da Central do Bem, Douglas Brum, representando a primeira-dama Juliana Barbosa e a coordenadora Tassiana Ribeiro.