Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada até 15 de dezembro

Madrinhas e padrinhos gaúchos ganharam mais alguns dias para entregar os presentes das cartinhas que escolheram no Blog Noel e, de fato, tirar os sonhos das crianças do papel neste Natal. É possível levar os presentes até esta quarta-feira, dia 15, na agência indicada no site no momento da adoção. Das cerca de 2.600 cartas disponibilizadas neste ano, aproximadamente 2.380 foram adotadas, mas cerca de 40% dos presentes ainda não foram entregues, segundo levantamento feito pelos correios.

Este ano, oito cidades participam da campanha no RS: Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. Os presentes devem ser entregues em uma embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto.

O prazo para adoção também foi prorrogado. Santo Ângelo ainda possui cartas que podem ser adotadas até hoje, pois também foi flexibilizado a data de adoção. Ao todo são mais de 200 cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios que ainda estão aguardando adoção no estado.

O volume de pedidos sem padrinho é maior em Pelotas, que tem mais de 80 cartinhas disponíveis, e Passo Fundo, com cerca de 75. Em Santo Ângelo também há cartinhas que ainda não foram adotadas, mas em número menor: aproximadamente 30. Os moradores desses locais que quiserem contribuir com a Campanha podem acessar o site blognoel.correios.com.br para conhecer as cartinhas.

Lá é possível encontrar os relatos e desenhos de crianças pedindo bolas, bonecas, materiais escolares e diversos outros itens. Depois de escolher a cartinha que será atendida, basta fazer um breve cadastro no sistema para registrar a adoção.

É possível verificar se há cartinhas disponíveis nestas cidades também no endereço blognoel.correios.com.br.