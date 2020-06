Saiba como funciona o Centro de Acolhimento Martinho Lutero em Santo Ângelo

O Centro de Acolhimento Martinho Lutero abriga 33 crianças e adolescentes em duas sedes, uma delas está localizada em Santo Ângelo no Bairro Aliança, antigo Parque de Orient Profis de Santo Ângelo (POPSA) e a outra no interior de Entre-Ijuís, na localidade de Esquina Gaúcha. Esta organização solidária foi fundada em maio de 1986 pela liderança de um grupo de luteranos santo-angelenses motivados em exercer os exemplos cristãos resgatados por Martinho Lutero, um dos líderes da reforma cristã ocorrida no século XVI

Com o propósito de servir a vários municípios da região o Centro de Acolhimento Martinho Lutero foi estrategicamente implantado na BR 285, próximo a uma escola e de uma Igreja Luterana. No idealismo inicial daquele grupo, para acolher crianças e idosos, mas a entidade se consolidou como referência regional em acolhimento a crianças e adolescentes, primeiramente vinculada juridicamente a entidade similar da rede Luterana localizada em Gramado, RS. A independência veio no ano de 1997, quando assumiu o compromisso de compor a rede de apoio a crianças e adolescentes da região. Nos últimos 23 anos dá suporte a ações legais encaminhadas pelo Juizado da Infância e Adolescência da comarca de Santo Ângelo. Possui então, convênios com 11 municípios da região.

O acolhimento de crianças e jovens é feito de duas formas, com casais sociais e educadores sociais. O tempo de permanência no Centro não pode ultrapassar um ano e seis meses. Na sede de Santo Ângelo o trabalho conta com oito (8) educadores sociais e na sede de Esquina Gaúcha são dois Casais Sociais, a equipe ainda é composta por duas (2) assistentes sociais, duas (2) psicólogas, uma (1) nutricionista, uma (1) auxiliar Administrativa, entre outros servidores.

O trabalho da equipe, além de proporcionar proteção física com moradia, alimentação, acesso à saúde, também incentiva a aquisição da autonomia individual orientando em questões básicas da educação, semelhantes ao ambiente familiar, como frequentar escola, realizar tarefas cotidianas, cuidados com vestimenta e integração comunitária, a casa proporciona também o apoio psicológico de modo profissionalizado.

O Centro de Acolhimento Martinho Lutero possui um Coordenador Institucional, Padre Elias Renato Eidam e uma coordenadora administrativa, Roberta Herter da Silva. Mantém-se a partir de convênios com municípios da região, participação em programas de transferência de renda como o Rugido do Bem, estruturação de projetos para uso de verbas destinadas por entes públicos e privados, contribuições de associados, auxílio da Rede de Igrejas Luteranas, tanto internacional, quanto local.

Os coordenadores, Padre Elias e Roberta, concluem que a ajuda da comunidade é fundamental para a sustentabilidade da instituição. Embora tenham auxílios institucionais é a doação voluntária que ajuda na alimentação e qualificação das ações feitas pelo centro.