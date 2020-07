“Sinal Vermelho e Máscara Roxa”

Patrulha Maria da Penha do 7ºRPMon adere as campanhas “Máscara Roxa” e “Sinal Vermelho”. As campanhas permitem que as mulheres vítimas de violência doméstica façam denúncias em farmácias participantes em todo o RS. Através de uma senha reconhecida pelos colaboradores, as mulheres são atendidas de forma segura e discreta.

Na campanha “Máscara Roxa”, a mulher deve pedir a máscara roxa, que é a senha para que o atendente saiba que se trata de um pedido de ajuda.

Já na campanha “Sinal Vermelho”, com um “X” vermelho na palma da mão, que pode ser feito com caneta ou mesmo um batom, a vítima sinaliza que está em situação de violência.

Diante de qualquer uma dessas situações com o nome e endereço da mulher em mãos, os atendentes das farmácias e drogarias que aderirem à campanha deverão ligar, imediatamente, para o 190 e reportar a situação.

Os estabelecimentos que quiserem aderir ao projeto devem contatar o comitê pelo telefone (51) 99199-3641 ou pelo e-mail comite.gaucho.elesporelas@gmail.com.

Participe também e receba o selo de Farmácia Amiga das Mulheres!