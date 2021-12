CRPO Missões fecha o ano com redução dos índices criminais

Durante o ano de 2021 o comando Regional de Polícia Ostensiva Missões, tem incentivado a integração com outros órgãos e instituições, não só os da segurança pública, mas com toda a comunidade visando melhorar a prestação de serviço público.

Seguindo o modelo de controle dos índices criminais da Brigada Militar, no sistema AVANTE, o CRPO Missões conseguiu reduzir os crimes violentos letais intencionais em cerca de sete por cento; o roubo a pedestre com uma queda de mais de quatorze por cento; o roubo a estabelecimento comercial, financeiro e de ensino em quase dezenove por cento; o roubo a residência com queda de dezoito pontos percentuais e a diminuição de cerca de cinco por cento nos índices de crimes de furto qualificado.

Semanalmente são realizadas operações que visam reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário especialmente selecionados a partir de análise criminal. Além disso, maximizar ações de visibilidade e da presença policial nas ruas, aumentando a sensação de segurança para as comunidades; promover repressão qualificada e respostas adequadas à criminalidade e à violência, o resultado do esforço dos policiais traduzidos em números na ilustração editada nesta matéria.