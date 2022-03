Crime relacionado à extração do cobre cresce em Santo Ângelo

Redes de iluminação e motores de ar condicionado são os principais alvos, mas também foi registrado, pela Cermissões, a violação e o furto qualificado de cobre componente de transformadores da rede de distribuição rural

Aumenta o índice de furtos qualificados para extração de cobre e o serviço de inteligência da Brigada Militar monitora os casos para identificar os possíveis compradores deste material. Somente a Brigada Militar registrou 90 ocorrências nos últimos quatro meses, mas estima-se que a movimentação em torno deste material seja ainda maior.

No mês de fevereiro, três transformadores de energia elétrica foram danificados (um de 5 KVA monofásico e dois e 2 trifásicos de 15 KVA). Verificou-se que um grupo subiu no poste, violou o equipamento para retirada de 35 quilos do material e causou um prejuízo estimado de R$ 10.500 para a Cermissões. Os transformadores estavam instalados em uma rede desativada na comunidade da Coimbra, interior de São Miguel das Missões.

Segundo o Comandante do 7º RPMom, Major Enízio, ainda não é possível concluir sobre uma rede de receptação e venda de cobre clandestino, mas a Brigada Militar, neste mesmo período de 120 dias, já efetuou 24 flagrantes relacionados ao furto de cobre, inclusive com a prisão de envolvidos em ocorrências de roubo de fios e motores de ar-condicionado, entre eles, alguns reincidentes nesta prática.

Indústrias, residências, órgãos públicos, instituições de ensino, praças, clubes, entre outros locais, são alvo de roubo de fiação e motores, principalmente ar-condicionado. Dadas as características do furto, com a violação desse equipamento de refrigeração, a Brigada Militar, acredita que é para extrai o cobre, bem como, efetuar a venda das demais peças.

