15 incêndios em 24h

O Comando Regional do Corpo de Bombeiros emite uma alerta de risco de incêndio e recomenda cuidados com os fogos de artifício nesta época do ano. Só no dia 28 de dezembro, na área de abrangência do 11º Batalhão de Bombeiros Militar, foram atendidas 15 ocorrências com focos de incêndio.

O risco de complicações com fogo aumenta devido ao período de estiagem percebido na região. Os próximos meses, historicamente, já são os mais secos e neste ano as condições climatológicas estão se mostrando ainda mais severas devido a prolongada falta de chuvas. Isso aumenta a quantidade de material seco com potencial de disseminação de focos de incêndio.

Além dos prejuízos materiais provocados pelo fogo, as ocorrências colocam em risco a vida de pessoas e animais.

Medidas simples para evitar incêndios

– Descartar pontas de cigarro em lixeiras, não jogando-as no solo, principalmente pela janela de veículos;

– Não utilizar fogo para limpeza de propriedades;

– Não soltar fogos de artifício;

– Não acender velas em locais próximo a vegetação seca.

Em caso de emergência, ligue para o número 193, o Corpo de Bombeiros esta prontos para atendê-lo