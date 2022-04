Vacinação contra a gripe e sarampo inicia em Santo Ângelo

Idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores da Saúde serão vacinados contra a gripe nesta primeira etapa. Contra o sarampo, apenas os trabalhadores da Saúde serão imunizados nesta fase da vacinação

Começou nesta segunda-feira (04) duas campanhas de vacinação na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo: contra a gripe (Influenza) e Sarampo (vacina tríplice viral que protege contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola).

Na vacinação da gripe, nesta primeira etapa que persiste até o dia 30 de abril, os públicos-alvo são os idosos (acima dos 60 anos) e os trabalhadores da Saúde. A campanha de vacinação contra o sarampo tem os trabalhadores da Saúde como público-alvo nesta primeira etapa, que segue até o final do mês de abril. No dia 30 de abril, será realizado o Dia “D” de vacinação contra a gripe Influenza.

TRABALHADORES DA SAÚDE

Vacina da Gripe (Influenza) e Sarampo

Para receber a imunização, trabalhadores da saúde devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Estão incluídos profissionais dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Os trabalhadores da saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, farmácias, academias e outros locais.

SEGUNDA ETAPA DA GRIPE INFLUENZA

No período de 2 de maio a 3 de junho, ocorre a segunda etapa da vacinação onde serão vacinadas as crianças (seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da Educação; adolescentes e jovens sob medida sócio-educativa; população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, forças armadas e segurança pública; motoristas de transporte coletivo urbano e rodoviário, trabalhadores portuários, caminhoneiros, doentes crônicos e pessoas com doença física permanente.

LOCAIS DE VACINAÇÃO GRIPE

As vacinas serão realizadas de segunda a sexta-feira nos seguintes locais: Secretaria de Saúde (7h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h); UBS Dr Ernesto Nascimento Sobrinho, na Rua 22 de Março (7h30min às 16h30min); UBS Pippi (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Rogowski (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF União (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Subuski (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF São Carlos (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Nova (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Garibaldi Carrera Machado, antigo Indubras (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Dido (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Aliança (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Castelarin (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Sepé (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Haller (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); UBS Braga (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h) e UBS Centro Sul (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h).

LOCAIS DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

A vacinação contra o Sarampo está disponível de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde (7h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min); UBS Pippi (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF São Carlos (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF União (nas terças e quintas-feiras das 13h às 17h); ESF Subuski (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ); ESF Rogowski (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); ESF Garibaldi Carrera Machado, antigo Indubras (nas sextas-feiras das 13h às 17h) e ESF Nova (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h).