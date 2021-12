Vacinação contra a Covid-19 no Brique da Praça

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo reforça o chamamento público para as pessoas realizarem as suas respectivas vacinas, evitando que as doses 2 e 3 fiquem em atraso. Da mesma forma, quem ainda não realizou nenhuma dose da vacina antiCovid deve buscar a sua primeira dose, eis que a vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir o vírus e salvar vidas.

VACINAÇÃO NO BRIQUE DA PRAÇA – Com esta iniciativa, a Secretaria de Saúde promove um mutirão de vacinação neste domingo (12), das 9h às 12h, na Praça do Brique, na Praça Leônidas Ribas, quando serão oferecidas as doses 1 (a todos com 12 anos ou mais); a segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 12 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a segunda dose até 12 de julho, das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

DOSE DE REFORÇO DA VACINA JANSSEN – Quem realizou a dose única da vacina Janssen há mais de dois meses e tem 48 anos ou mais, poderá fazer a dose de reforço da Janssen na próxima segunda-feira (13), das 16h30min às 19h30min, no CTG Os Legalistas. As gestantes e puérperas que foram imunizadas com a dose única da Janssen deverão realizar a dose de reforço (dose 3) da Pfizer, conforme determinação do Ministério da Saúde.

VACINAÇÃO NA ESF DOS BAIRROS NOVA E DIDO – Na terça-feira (14), das 17h às 19h, a vacinação ocorre nas Estratégias Saúde da Família (ESF) dos bairros Nova e Dido, com a aplicação da primeira dose (12 anos ou mais), segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 18 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a dose 2 até o dia 18 de julho das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

SUPERMERCADO WEINERT – Na quarta-feira (15), das 16h às 19h, no Supermercado Weinert, na Avenida Brasil, ocorre a vacinação com a aplicação da dose 1 (12 anos ou mais), segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 19 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a dose 2 até o dia 19 de julho das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

UBS BRAGA – Na quarta-feira (15), das 17h às 19h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Braga, ocorre a vacinação com a aplicação da dose 1 (12 anos ou mais), segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 19 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a dose 2 até o dia 19 de julho das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

CTG OS LEGALISTAS – Na quinta-feira (16), das 16h às 19h, no CTG Os Legalistas, ocorre a vacinação com a aplicação da dose 1 (12 anos ou mais), segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 20 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a dose 2 até o dia 20 de julho das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

Na sexta-feira (17), das 8h às 11h, no CTG Os Legalistas, ocorre a vacinação com a aplicação da dose 1 (12 anos ou mais), segunda dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer a todos com o agendamento marcado até o dia 21 de dezembro e a dose de reforço (dose 3) para quem realizou a dose 2 até o dia 21 de julho das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

VACINAÇÃO – O município de Santo Ângelo aplicou 135.716 doses da vacina desde o início da imunização no mês de janeiro deste ano, foram 64.321 pessoas vacinadas com a primeira dose (85,9% da população), 59.131 pessoas que realizaram a dose 2 (79,2% da população), 2.331 pessoas vacinadas com a dose única da Janssen (3% da população) e 9.933 pessoas que realizaram a dose de reforço, a terceira dose (12,8% da população).