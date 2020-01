Unimed Missões/RS lança projeto que visa o acolhimento de mães e bebês

Alinhado ao propósito de zelar pela saúde das pessoas, a cooperativa Unimed Missões/RS criou o projeto Mamãe e Bebê, que intensifica o momento do nascimento do bebê com leveza, tranquilidade e aconchego.

Na internação, as mães são recebidas em um quarto personalizado com manta e almofadas nas cores rosa ou azul. Já no momento do parto, tanto a mãe, o familiar que for acompanhar o procedimento e a equipe médica, poderão usar as vestimentas na cor escolhida.

Em uma hora tão importante, a cooperativa também disponibiliza de uma profissional para embelezamento das mães que desejam cuidar dos cabelos e das unhas para aguardar o tão esperado momento. “Valorizamos ao máximo esse momento, que será guardado para sempre na memória da mãe. Queremos que ela se sinta, desde sua internação até sua alta, acolhida e tranquila em nosso Hospital”, salienta a enfermeira Gláucia Fenner, coordenadora do projeto.

Além das melhorias instituídas nos últimos meses, o Bloco Cirúrgico da Unimed Missões/RS conta com Alojamento Conjunto, que visa estreitar o vínculo afetivo da mãe e o bebê, estimulando o aleitamento materno imediatamente após o nascimento. O espaço conta com assistência integral e atenção plena dos profissionais médicos e de enfermagem para o bebê e para a puérpera.

Os bebês nascidos na Unimed Missões/RS podem ser conferidos através das redes sociais da cooperativa toda sexta-feira: facebook.com.br/unimedmissoes.com.br e @unimedmissoes no Instagram.