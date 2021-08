Unimed cria o 1º Centro Avançado de Atendimento no Bairro Pippi em Santo Ângelo

Em uma área de 200 metros quadrados, o novo espaço oferece exames laboratoriais e serviços comerciais para contratação de planos e pagamentos por meio do FiZ Unimed e Unimed Solidária. Conta com quatro salas de coleta, três salas para atendimento aos clientes, recepção e sala para colaboradores. Está localizado à Avenida Sagrada Família, 2060 – entrada do Residencial Timbaúva – Bairro Pippi – Santo Ângelo (RS).

O Centro Avançado de Atendimento – Unidade Pippi, da Unimed Missões, está em operação em Santo Ângelo desde o dia 16 de agosto e representa um marco para a cooperativa, como primeiro passo de sua estratégia de expansão. Segundo o presidente da Unimed Missões, o médico Roberto Vallandro, a nova unidade faz parte do movimento para aumentar a capilaridade em direção a bairros mais distantes do Centro de Santo Ângelo e nos 27 municípios vizinhos à cidade.

“Vamos levar a qualidade de nosso atendimento para um universo maior de pessoas. O bairro do Pippi foi escolhido para o pontapé inicial porque concentra um número significativo de clientes, além de ser de fácil acesso para as demais localidades do entorno”, afirma Vallandro. Além disso, ressalta que a Unimed Missões considera o Centro Avançado de Atendimento – Unidade Pippi um piloto que poderá ser replicado em outras regiões com adaptações locais.

Representante dos médicos Dr. Eloi Alonso Seixas Rorato e o Vice-Presidente da UNIMED – Dr. Daniel Pereira Leal.