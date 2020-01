Unidade Móvel OdontoSesc em Santo Ângelo

A Unidade Móvel OdontoSesc já está em Santo Ângelo para os atendimentos aos funcionários do Hospital de Caridade e seus dependentes. A expectativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc é realizar até 11 de março um total de 420 consultas de saúde bucal. A retirada da senha está sendo feita junto ao setor de RH do Hospital.

O lançamento da iniciativa aconteceu nesta quinta-feira, dia 23, no local onde está estacionada a unidade móvel (Rua Bento Gonçalves, 700). O atendimento, voltado exclusivamente a funcionários do Hospital e seus dependentes, acontece mediante agendamento prévio. A iniciativa é uma parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc e o Hospital de Caridade de Santo Ângelo. Informações com o Sesc Santo Ângelo (Rua 15 de Novembro, 1500), pelo telefone (55) 3312-4411 ou pelo Facebook www.facebook.com/sescsantoangelo.

As unidades móveis OdontoSesc estão equipados com quatro consultórios odontológicos, central de esterilização e sala de Raio-X. A proposta é atuar na proteção, prevenção e restauração da saúde bucal. Através de parcerias com o Poder Público local, sindicatos e entidades de classe, a OdontoSesc viabiliza o acesso ao tratamento odontológico completo e de qualidade seguindo rígidas normas de biossegurança e impulsiona ações de promoção em saúde bucal nos municípios que visita.

SOBRE AS UNIDADES MÓVEIS ODONTOSESC

O projeto nacional de Unidades Móveis OdontoSesc é promovido no Rio Grande do Sul pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc. A Unidade Móvel é estruturada com quatro consultórios odontológicos, central de esterilização e sala de Raio-X. A iniciativa atua na promoção, proteção, prevenção e restauração da saúde bucal por meio das clínicas móveis montadas em carretas. Parcerias com o Poder Público local, sindicatos e entidades de classe fazem com que se torne viável o acesso de toda a comunidade aos tratamentos odontológicos. Implementado no Brasil em 1999, o OdontoSesc possui cinco unidades atendendo no Rio Grande do Sul e mais de 60 unidades em todo o País.