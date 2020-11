A UFFS instala estação meteorológica em Santo Ângelo

A UFFS – Campus Cerro Largo instalou estações meteorológicas em nove município missioneiros e uma delas em Santo Ângelo. Nesta semana a Universidade conclui a implantação das últimas quatro: São Paulo das Missões, Giruá e São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo. Outras 5 já foram instaladas no início de 2020 nas seguintes cidades: Cerro Largo (Centro), Guarani das Missões, Caibaté, Porto Xavier e Roque Gonzales.

Além de coletar dados para a pesquisa “Conforto térmico humano na região das missões do Rio Grande do Sul e a relação com doenças respiratórias” coordenada pelo professor da UFFS – Campus Cerro Largo Anderson Spohr Nedel, esses municípios terão informações da temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, precipitação, vento e sensação térmica disponibilizadas gratuitamente pela internet.

Sobre o projeto

Intitulado “Conforto térmico humano na região das missões do Rio Grande do Sul e a relação com doenças respiratórias”, o projeto de Pesquisa (PES 2019-0543) tem o objetivo de avaliar a influência do conforto térmico humano (ou desconforto) e a relação com problemas respiratórios em crianças e idosos, considerando cenários climáticos atuais e projeções futuras.

O projeto vai relacionar dados disponibilizados por estas estações instaladas na região com o banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde Brasileiro. “Futuramente, pode-se, por exemplo, buscar desenvolver um ‘sistema de alerta’ antecipando assim, períodos favoráveis ao surgimento de complicações respiratórias e o consequente aumento das internações hospitalares”, afirma Anderson.

As estações estão instaladas em pontos estratégicos englobando os setores Norte, Sul, Leste e Oeste da região das Missões e em cidades onde há hospitais, para realizar o levantamento das informações.