Super-heróis divertem crianças internadas no Hospital Regional Unimed Missões

Salvar o mundo não é a única missão dos Super-heróis. Alguns deixam de lado a tarefa diária para contribuir com outras causas importantes, como levar alegria a crianças internadas no Hospital Regional Unimed Missões.

Visando transformar a internação em um momento mais tranquilo e agradável, a cooperativa instituiu a Ação dos Super-heróis. O Homem Aranha e a Lady Bug chegam de surpresa no quarto de alguns pacientes para brincar, colorir desenhos e ser uma distração durante o período hospitalar.

“Ações lúdicas são importantes para mudar a rotina das crianças internadas, que têm muita energia e não podem sair do quarto. Os super-heróis conseguem deixar o momento mais descontraído, contribuindo também para uma recuperação mais rápida”, destaca o presidente da Unimed Missões/RS, Dr. Roberto Valandro Bellinaso.

Alinhado ao propósito de zelar pela saúde das pessoas, a ação é desenvolvida pelas colaboradoras da Unidade 300, sempre que é viável para o paciente e para a equipe.