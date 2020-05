Soldados no combate ao Aedes aegypt

O 1º Batalhão de Comunicações (1º B Com) está apoiando diversas ações em prol da saúde pública, tanto no combate ao Novo Coronavírus (Covid-19), quanto a Dengue. Nesta semana, dias 19 e 20, também apoiou a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís/RS nas ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A equipe da Vigilância em Saúde e os militares do 1º B Com realizaram a missão de vistoriar residências e terrenos, bem como, a campanha de conscientização e orientação da população. A ação também visa reduzir a possibilidade de outras endemias, que podem sobrecarregar a estrutura de Saúde, preservando assim, leitos no contexto do combate à pandemia da Covid-19.