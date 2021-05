Senac Saúde promove Semana de Enfermagem

É inegável que a pandemia trouxe ainda mais luz para a relevância dos profissionais da área da Enfermagem. Por isso, com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem (COREN/RS), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Sindsaúde e Secretaria da Saúde do Estado, a escola Senac Saúde promove a Semana da Enfermagem Senac – “Desafios e possibilidades no contexto do cuidado”.

O evento, 100% on-line e gratuito, ocorrerá de 17 a 20 de maio, sempre às 19h30, com a participação das escolas Senac de Gravataí, Passo Fundo, Rio Grande, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, Uruguaiana, Bagé e Pelotas. O objetivo é debater temas como Urgência e Emergência, treinamento para atuar em UTI, cuidados paliativos e saúde mental, entre outros. Para tanto, a programação contará com palestrantes regionais, nacionais e internacionais, além de especialistas do corpo docente do Senac-RS.

Confira a programação:

Dia 17 de maio – 19h30: O cuidado da Enfermagem nas Urgências e Emergências, com Weverton Teodoro de Jesus.

Dia 18 de maio – 19h30: Enfermagem x Pandemia: O desafio de contratar, gerir e dimensionar recursos humanos em meio a pandemia, com Felipe Ferreira Lucas.

Dia 19 de maio – 19h30: Formação para o Cuidado em Unidade de Terapia Intensiva, com Carine Faturi.

Dia 20 de maio – 19h30: Pediatria e os cuidados paliativos, com Raissa Passos dos Santos.

Conheça um pouco mais sobre os palestrantes:

Weverton Teodoro de Jesus: Graduado em Enfermagem pela Universidade Salgado de Oliveira, de Goiânia, especialista em Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva Geral – UTI pelo Centro de Estudo, Avaliação e Pesquisa de Goiás (CEAPG) e pós-graduado em Nefrologia Clínica. Atualmente, é coordenador de Enfermagem e enfermeiro supervisor do Hospital Cristo Redentor e enfermeiro do setor de atendimento ao paciente com síndrome respiratória COVID-19 da UPA-24, em Iporá, Goiás. Também é docente da Faculdade de Iporá e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Em 2016, foi contemplado com o prêmio de Enfermeiro Destaque do Ano, pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás (COREN-GO).

Felipe Ferreira Lucas: Graduado Enfermagem pela Ulbra, Campus Carazinho, e pós-graduado em Docência de Ensino Superior pela Uniasselvi. Iniciou na enfermagem em março de 2015 no Hospital IOT Passo Fundo como enfermeiro da Unidade de Tratamento Intensivo. Dois anos depois, assumiu como enfermeiro do Centro Cirúrgico e Sala de Recuperação. No final de 2018, assumiu o cargo de assessor da Gerência de Enfermagem do HSVP, onde permanece até hoje desempenhando várias funções de gestão e ensino.

Carina Faturi: Bacharel em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e especialista em Terapia Intensiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tem MBA em Enfermagem em Neurologia, pela FAVENI.

Raissa Passos dos Santos: É enfermeira graduada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e mestre em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf/UFSM). Atualmente, é PhD Candidate na Ingram School of Nursing, Escola de Enfermagem da McGill University, no Canadá. Integrante do grupo multidisciplinar VOICE: Views On Interdisciplinar Childhood Ethics / Voz da Criança: Estudos Interdisciplinares sobre Ética da Infância, da Universidade McGill e do Centro de Cuidados Paliativos e Ética em Enfermagem da Universidade de Ottawa.

Em 2016, foi bolsista do Fundo de Pesquisa em Cuidados Paliativos Pediátricos David McCutheon. Atualmente, integra o Programa de Saúde Global para alunos de pós-graduação da Universidade McGill (McGill Global Health Scholars Program). No Brasil, integra o Grupo de Pesquisa Saúde do Neonato, Criança, Adolescente e Família – CRIANDO da UFSM, atuando na linha de pesquisa de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde. Também atua nas temáticas Enfermagem Pediátrica, Cuidado de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde, Cuidado Paliativo Pediátrico, Ética e Bioética em Pediatria, Prática Ética de Enfermagem e Saúde Global.

A Semana de Enfermagem será transmitida, ao vivo, pelo YouTube do Senac-RS. Mais informações no site www.senacrs.com.br/semanaenfermagem.