Secretaria de Saúde de Santo Ângelo passa a adotar ponto fixo de vacinação Covid-19

A partir da próxima terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo adotará o ponto fixo de vacinação contra a Covid-19. Durante a semana, de terça a sexta-feira, na Secretaria de Saúde, serão vacinadas as pessoas maiores de 12 anos e crianças (5 a 11 anos).

MAIORES DE 12 ANOS – 15h às 17h

Quem tem a vacina para ser realizada deverá conferir a data da imunização agendada em sua carteira de vacinação. As pessoas maiores de 12 anos poderão realizar as doses 1 e 2, além da dose de reforço (dose 3).

O intervalo da dose 2 para a dose 3 é de quatro meses. Já o intervalo da primeira dose para a dose 2 difere de acordo com o tipo de vacina (intervalo da CoronaVac/Butantan é de 28 dias e da AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer é de 56 dias). Quem realizou a vacina de dose única da Janssen no ano passado poderá realizar a dose de reforço em qualquer data.

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS – 17h às 19h

De terça a sexta-feira, das 17h às 19h, na Secretaria de Saúde, as crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas com a primeira e a segunda dose. As crianças que realizaram a dose 1 da CoronaVac/Butantan devem aguardar 28 dias para a dose 2, já as que realizaram a dose 1 da Pfizer o intervalo para a segunda dose é de 56 dias. Os pais deverão conferir a data da dose 2 agendada na caderneta de vacinação da criança.

59,5% DAS CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS FORAM VACINADAS NA CIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo atingiu 59,5% das crianças entre 5 e 11 anos vacinadas com uma dose contra a Covid-19. De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (25), 3.921 crianças receberam a primeira dose contra a doença na cidade, do total de 6.587.

Texto/foto: Rodrigo Bergsleithner