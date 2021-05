Saúde organiza ponto fixo para quem perdeu o dia da vacinação

A partir desta terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo passa a adotar um ponto fixo de vacinação contra a Covid-19 para suprir as imunizações em atraso e distribuir melhor o fluxo de atendimento à comunidade santo-angelense.

As pessoas com comorbidades, na faixa etária de 53 a 59 anos, que perderam a agenda da semana passada, poderão se vacinar nesta terça-feira (11), das 14h às 18h, no Centro Municipal de Cultura. Pessoas com comorbidades deverão portar laudo, atestado ou receituário médico para comprovação.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Christensen, a SMS seguirá organizando o cronograma de vacinação durante a semana e às terças-feiras, no Centro de Cultura, especificamente para as pessoas que perderam a agenda de vacinação, poderão colocar o processo vacinal em dia.

ACIMA DE 60 ANOS

Todas as pessoas, sem comorbidades, acima dos 60 anos, ainda não imunizadas contra a Covid-19 poderão realizar a vacinação no mesmo dia, horário e local.

Texto/foto: Rodrigo Bergsleithner