Sanitização no Presídio Regional de Santo Ângelo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início nesta semana às ações de higienização do Presídio Regional de Santo Ângelo, em uma ação em conjunta com a Vigilância Sanitária. A sanitização do espaço passa a ser realizada periodicamente como medida para mitigar a circulação do vírus Covid-19 no local onde se encontram mais de 280 apenados.

Na ação realizada pela SMS na manhã desta terça-feira (16), boxes, salas da administração, corredores e áreas externas passaram por limpeza completa com hipoclorito de sódio.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, as ações de limpeza da unidade prisional fazem parte do enfrentamento do coronavírus.