Saiba quantos leitos UTI adulto existem em Santo Ângelo

Mesmo com a ampliação do número de leitos UTI de 17 para 19, o sistema de saúde da cidade de Santo Ângelo poderá apresentar dificuldade de atender simultaneamente a demanda de casos de pacientes com complicações respiratórias graves provocadas pelo COVID 19 nos hospitais, pois normalmente a taxa de ocupação já é acima de 70%. Como preparação para o provável crescimento dos casos, o Hospital Santo Ângelo foi equipado com mais nove (9) leitos UTI, além disso, novos respiradores foram adquiridos, hoje conta-se com 29 destes aparelhos.

Portanto a infraestrutura para tratamento intensivo está constituída com 19 leitos UTI adulto e 29 respiradores: (10) leitos tradicionais no HSA, nove (9) novos leitos recentemente implantados (HSA) e 07 leitos do Hospital da UNIMED. A quantidade de respiradores foi informada pelo Coordenador de Saúde da 12º Coordenadoria Regional.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do estado a taxa de ocupação da microrregião Missões é de 70%, e a taxa de Santo Ângelo é de 76,5%. Isto significa que em Santo Ângelo, assim como nas demais cidades, a maioria destes leitos já é ocupada com pacientes acometidos por outras patologias, que não o COVID 19, sendo este um dos motivos pelos quais as autoridades de saúde tentam ganhar tempo para que a estrutura seja ampliada antes da proliferação descontrolada do vírus.

Nos municípios vizinhos não é muito diferente, o sistema de saúde de Santa Rosa possui 20 leitos de UTI adulto, Ijuí possui 26 e Cruz Alta 22 e a taxa de ocupação da região hoje, com poucos casos registrados, é de 70%. Basta fazer um cálculo de proporção simples para concluir quantos pacientes podem ser atendidos simultaneamente nos nossos hospitais regionais.

Outro dado que deve ser compreendido pela população é que o número de idosos que residem aqui é elevada, estima-se que 15% de toda a população seja idosa. Este cálculo é feito com os dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Em Santo ngelo, naquela época haviam 10.686 idosos, ou seja, 14% da população.