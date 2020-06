Retiro de idosos tem proposta de garantir os direitos de vovôs e vovós

O Retiro dos Idosos Universina Carrera Machado tem 43 anos de atuação em Santo Ângelo, recebe este nome em homenagem a família que doou o terreno onde foram edificadas as instalações que hoje abrigam 25 idosos. Com a pandemia a agenda que era pautada por uma movimentada interação com a comunidade e familiares, está mais restrita a atividades internas como as sessões de fisioterapia, filmes e séries na sala de convivência. A interação com familiares é incentivada com o uso do whatsapp

O Retiro dos Idosos Universina Carrera Machado é um dos espaços existentes em Santo Ângelo criado para acolhimento em sistema de longa permanência e atualmente moram lá 25 idosos. Um “vida plena” com garantia dos direitos essenciais dos vovôs e vovós é a missão principal que norteia o trabalho da equipe que é composta de 17 pessoas.

A instituição possui 43 anos, foi criado no ano de 1977 por um grupo de senhoras da comunidade, mas atualmente a diretoria executiva é composta exclusivamente por integrantes do Rotary Clube de Santo Ângelo e representada pelo Presidente Jorge Carneiro de Andrade (julho 2019:2022).

Foi na última década que a liderança da instituição começou a ser abraçada pelos integrantes desse clube de serviço. Na visão do presidente, a missão da instituição precisava ser retomada, bem como, buscar as adequações legais, tanto na infraestrutura do retiro, quanto no quadro funcional que hoje conta com: enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, cuidadores, cozinheiras e serviços gerais.

Fontes de Financiamento

Segundo informações da diretoria a instituição mantém-se com recursos oriundos de doações espontâneas da sociedade, contribuições de associados, doações de entidades sociais e clubes de serviço (Rotary, Rotaract, Lions e Leo CLub), Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, Programa Nota Fiscal Gaúcha, parcela de benefícios dos usuários, convênio com a secretaria da Agricultura no Programa aquisição de Alimentos, Programa Mesa Brasil do SESC, bem como convênio de repasse de recursos da prefeitura Municipal, com reserva de 09 (nove) vagas para idosos em vulnerabilidade social ao custo de R$ 400,00, promoção de eventos com objetivo de arrecadar fundos, exemplo: jantar,brechó e rifa.

A rotina destes vovôs e vovós

Carneiro compreende que uma das principais guardiãs dos direitos dos idosos desta instituição é a Assistente Social Venati Izabel de Oliveira. Profissional que também explica como é a rotina dos vovôs e vovós que moram no retiro.

“Articulamos e projetamos uma agenda com diversas atividades, tanto de visitantes, quanto de participação em eventos. Procuramos integrar ao máximo todos os idosos, independente do tipo de dependência física que possuem, alias, a maioria usa cadeiras de rodas, mas nem por isso deixamos de realizar passeios e participar de eventos sociais, se necessários locamos microônibus e os membros da diretoria se revezam na solução de transporte”. Explica a assistente social que também valoriza a interação com a família esclarecendo que existem idosos que estão em situação de abandono, mas também há aqueles que mantém laços familiares e recebem a assistência dos parentes. Durante este período de afastamento social a interação feita com a ferramenta “whatsapp” ajuda a encurtar a distância física e retomar a afetividade e os vínculos familiares.

A assistente Venati enumera ações de interação articuladas antes da pandemia. Ela explica que não são medidos esforços para levar todos os moradores em eventos públicos ou específicos para a idade deles, como apresentações natalinas na praça, participação na semana municipal do idoso, interação com o grupo Maturidade Ativa do SESC, que são passeios programados e ainda aquelas interações feitas no próprio retiro, como o agendamento de visitas religiosas e de estudantes.

Mudança na rotina

No entanto, as medidas de afastamento social impostas pelo pandemia de Covid-19 mudaram as regras, as visitas foram suspensas temporariamente e os eventos sociais cancelados. Entrar no lar requer passar os pés em uma solução com água sanitária, lavar as mãos em uma pia que foi instalada no hall de entrada e usar as máscaras de proteção.

Carneiro lembra que, em razão da covid-19 não estão acontecendo os jantares brechós e demais promoções realizadas pelos clubes de serviço que ajudam manter o orçamento da instituição.

Estrutura e localização

O Retiro dos Idosos Universina Carrera Machado recebe este nome em homenagem a família que doou o terreno onde foram projetadas as instalações. A área construída está estimada em 500m² e o terreno tem cerca de 5000m².

O retiro está equipado com água aquecida com placas solares, cisterna para guardar água da chuva e área verde para convivência.

Possui uma sala de fisioterapia e uma profissional contratada para realizar as sessões que cumprem a finalidade de minimizar os efeitos da idade no sistema motor dos idosos. Além de proporcionar uma avaliação mais segura para a realização de atividades que exigem a mobilidade dos moradores.

Os idosos também contam com uma sala interna de convivência equipada com uma TV e acesso a internet, onde assistem filmes, séries e demais conteúdos audiovisuais.

O lar está localizado no Bairro Marcílio Machado, na rua Idalina Fernandes Carrera, nº 1000. Saiba como colaborar com recursos ou donativos obtendo mais informações pelo telefone (55) 3312 7656.