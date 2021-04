Provedoria troca a direção administrativa do Hospital Santo Ângelo

Marcelo de Oliveira Borges deixa o cargo de diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo, atuou na instituição de junho de 2017 até a última segunda-feira, dia 19. No lugar assumem Gelson Luis Schneider e Ricardo De Marchi Nicolau, administradores a serviço da GV Consulting.

Borges é natural de Porto Alegre e tem mais de 30 anos de experiência em gestão hospitalar. Declarou que parte para novos desafios e de missão cumprida, demonstrou gratidão aos colegas de trabalho, a provedoria e ao conselho hospitalar, fez uma menção especial o Sr. Odorico Bessa Almeida e Léo Mousquer, pessoas de seu convívio e com quem acredita que aprendeu muito nesta passagem pelo hospital, considerado por ele, um período de muito trabalho e realizações.

Quanto a sua saída ele compreende que é uma opção da nova diretoria, que pretende “deixar o seu legado administrativo” e por isso deve adotar outro sistema de gestão.

Marcelo já atuou no Hospital Ivan Goulart de São Borja, Hospital São Vicente de Paulo, de Cruz Alta, e Hospital Maternidade São Domingos, de Uberaba.Também trabalhou no Hospital Beneficência Portuguesa, de Ribeirão Preto, Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Flores da Cunha, Hospital Nossa Senhora das Graças, de Canoas, e atuou como consultor pelo país através do Pró-Saúde.

O Hospital será administrado pela GV Consulting e o comunicado da decisão foi feito pela provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara Fortes, na quinta-feira, dia 15, sem muitos esclarecimentos sobre a troca de direção. Quando questionada, a provedoria emitiu uma nota informando que o Hospital Santo Ângelo está buscando novas ferramentas de gestão e que estaria buscando a viabilidade do hospital diante dos desafios na área da saúde.

A equipe da GV Consulting é formada pelos diretores Newton Elias Gonçalves e Claudinei Valim dos Santos e contará com a gestão diária in loco dos administradores Gelson Luis Schneider e Ricardo De Marchi Nicolau.

A GV Consulting é especializada em Gestão de Instituições de Saúde e anuncia que já atuou nos estados Paraná, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, como no Hospital Santa Casa de Rio Grande.