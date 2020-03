Prefeitura cancela concurso para técnico em enfermagem

Em medida necessária em virtude da situação de pandemia do Coronavírus (Covid-19), da necessidade de prevenção contra a disseminação do vírus e da orientação dos órgãos de Saúde de que seja evitada a aglomeração de pessoas, o Governo Municipal, por meio do Edital nº 24/SMAd/2020, suspendeu a aplicação da prova para os cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem – ESF, do concurso público para provimento de vagas (de acordo com o edital nº 12/SMAd/2020), que seria realizado no dia 29 de março, no campus da URI Santo Ângelo.

Posteriormente, será elaborado um novo cronograma de ações, sendo que os candidatos serão informados com antecedência da nova data.