Pais podem ser multados se não vacinarem seus filhos

Durante os últimos anos foi crescente o número de fake news (noticias falsas) espalhadas na internet sobre vacinação, pode colocar em risco a saúde das crianças, pois, muitos pais estão deixando de vacinar seus filhos.

A Justiça brasileira está tomando uma atitude em conformidade com o modelo de países desenvolvidos: pais que se recusam a vacinar os filhos estão sendo condenados ao pagamento de multas de até R$ 20 mil e podem perder a guarda das crianças. Nos últimos seis meses, ao menos três decisões dessas foram expedidas. A onda “anti-vacina” ajuda a entender como doenças erradicadas, a exemplo do sarampo e da febre amarela, se disseminaram no Brasil.

Na Alemanha, há multa para os pais que não vacinam, e em Nova Iorque os filhos que não estiverem em dia com a vacinação não podem ser matriculados em escolas. Decisões judiciais como essas parecem bastante necessárias: afinal, a imunização de menores de um ano tem caído no Brasil, exigindo atitudes drásticas para que o País não se torne mais doente.

VACINAÇÃO EM SANTO ÂNGELO

Após o recebimento pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) das 41 mil doses de vacina pentavalente distribuídas pelo Ministério da Saúde aos municípios gaúchos, a Secretaria Municipal de Saúde está com a vacina disponível. A vacina é recomendada para crianças em três doses, aos 2, 4 e 6 meses. São 448 doses disponíveis que estão disponíveis.

Segundo a coordenadora de Enfermagem da SMS, Andreia Bernardi, a vacina está disponível na Secretaria Municipal de Saúde e a orientação é que os pais encaminhem os seus filhos portando o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação. Caso a criança não possua ou tenha extraviado o Cartão do SUS, o mesmo pode ser encaminhado, na hora, na própria secretaria. Para isto, é necessário a apresentação da certidão de nascimento e o comprovante de residência.

LOCAIS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde: segundas às sextas-feiras, 07h30min às 12h e das 13h às 16h; ESF Nova: segundas às sextas-feiras, 7h às 12h; ESF Rogowski: segundas, quartas e quintas-feiras, 13h às 16h30min; ESF São Carlos: terças e quintas-feiras, 7h às 12h; ESF Subuski: segundas às sextas-feiras, 07h30min às 11h30min; ESF Garibaldi Carrera Machado: segundas às sextas-feiras, 07h30min às 12h e das 13h às 16h.

O QUE É A VACINA PENTAVALENTE?

A vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma, garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.