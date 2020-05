O prefeito Jacques Barbosa, o coordenador regional e o secretário de saúde estão isolados

A agenda do prefeito, lideranças de saúde e vereadores de Santo Ângelo foi alterada por conta da confirmação do caso de infecção por Covid – 19 do ex-secretário municipal de turismo e esporte, Osvaldir Ribeiro de Souza (Vando). O prefeito Jacques Barbosa está juntamente com a família em isolamento social, pois realizou uma visita a obra de troca do piso do Ginásio Municipal juntamente com o ex-secretário.

Além disso, o Coordenador de saúde da 12ª regional, Iuri Sommer esteve com Vando Ribeiro e participou de um jantar para tratar da destinação de emendas parlamentares na semana passada, depois deste encontro, Iuri apresentou sintomas gripais e também está isolado em casa. Caso que já foi confirmado pelo LACEM e com isso aumenta o número de casos confirmados no município.

O secretário municipal de Saúde pode estar contaminado

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, quem teve contato com o coordenador regional de Saúde nos últimos dias deverá buscar o isolamento durante 14 dias, observando normas de proteção, evitando contato com as demais pessoas do grupo familiar, e caso apresente sintomas procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou qualquer unidade de saúde do município. “As pessoas que tiveram contato com o paciente deverão permanecer durante 14 dias em isolamento, sempre com o uso de máscaras, luvas e higienização das mãos e, em qualquer sintoma apresentado, como febre, tosse, coriza, dificuldade respiratória, dor de cabeça, entre outros, deverão procurar atendimento médico, urgentemente”, disse o secretário.

Vereadores

Outra alteração foi na agenda da Câmara de Vereadores a sessão ordinária prevista para a segunda-feira, dia 4, ela foi suspensa, pois, suspeita-se que assessores e políticos tenham mantido contato com o ex-secretário.

A confirmação

O Coordenador de Saúde Iuri Sommer Zabolotsky encaminhou um exame por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (LACEN) e na manhã desta segunda-feira, dia 04, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu a confirmação de positivo para o novo Coronavírus e com isso Santo Ângelo contabiliza quatro (4) casos confirmados oficialmente.

O coordenador regional de Saúde relatou que teve contato com o ex-secretário municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, Osvaldir Ribeiro de Souza, o Vando, na noite da última terça-feira (28), e trabalhou normalmente no dia seguinte, sem nenhuma reunião fora da 12ª CRS. “Na coordenadoria, todos trabalham de máscaras e realizamos todos os cuidados com a higienização e, no momento que soube da internação do ex-secretário Vando, imediatamente aderi ao isolamento, justamente por ter existido o contato com ele. Não trabalhei mais e me mantive em casa quando apareceram os sintomas. Desde então estou fazendo tratamento com o infectologista Sergio Jaskulski, que tem me acompanhado, seguindo todos os protocolos. Fiz uma tomografia no domingo (03), o quadro não evoluiu para o pulmão e os sintomas são de uma gripe viral forte. No momento passo bem, em isolamento domiciliar desde a última quinta-feira”, disse.