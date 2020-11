Nova sala de amamentação do Banco de Leite Humano do HSA

Foi inaugurada uma sala de amamentação em anexo ao Banco de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo. Foi no dia 20, com a presença da direção e funcionários do banco de leite, bem como, dos representantes comerciais da Libbs Farmacêutica.

Este espaço cumpre o objetivo de proporcionar um acolhimento mais qualificado às mães, que além de usar um espaço mais adequado para a tarefa de amamentar, contam com o suporte da nutricionista, responsável pelo Banco de Leite, Marília Sima. A profissional faz orientações necessárias para o bom manejo da amamentação e esclarece dúvidas sobre as dificuldades encontradas no período puerpério.

FUNCIONÁRIAS

A sala também servirá de suporte às funcionárias lactantes do HSA que retornam da licença maternidade que precisam de um local para esgotamento do leite materno excedente para consumo do próprio bebê.

LEITE MATERNO

Marília explica que o leite materno é o alimento mais saudável e completo para promover o crescimento e o desenvolvimento do bebê. “O leite materno funciona como uma primeira vacina. Possui todos os nutrientes que o bebê necessita, ajudando a aumentar a imunidade, prevenindo doenças crônicas e diarreias, reduzindo alergias e problemas respiratórios. O aleitamento materno também protege e recupera a saúde da mãe.”

MAIS INFORMAÇÕES

A mulher que necessita desse suporte oferecido pelo Banco de Leite Humano deverá entrar em contato pelo telefone (55) 3313-2000 Ramal-153 para agenda de horário.