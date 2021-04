Município e HSA renovam convênio para manutenção do SAMU

Em reunião realizada na manhã da última quinta-feira, dia 01, o prefeito Jacques Barbosa, o vice-prefeito Volnei Teixeira e o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, a direção do Hospital Santo Ângelo (HSA), representada pela vice-provedora Isabel Câmara e pelo diretor Administrativo, Marcelo Borges, assinaram a renovação do convênio para a manutenção dos serviços em parceria até 31 de dezembro.

No ato de assinatura, o prefeito Jacques lembrou a importância do serviço prestado pelo SAMU em Santo Ângelo que prestou atendimento a mais de 12 mil pessoas somente em 2020, socorrendo pessoas em situação de urgência e emergência, salvando milhares de vidas.

A equipe de profissionais que atuam no SAMU tem sede na estrutura da UPA 24 Horas.

Conforme o convênio firmado, a cogestão do serviço entre União, Estado e Município, repassa mais de R$ 265 mil mensais para manutenção do atendimento em Santo Ângelo. O diretor Administrativo do HSA, Marcelo Borges, afirmou que cálculos apontaram que, para cada movimentação do SAMU no atendimento às determinações da Central de Regulação (192), o valor é de R$ 1,7 mil, somadas as despesas dos veículos, de equipamentos e de pessoal.

ATENDIMENTO

De acordo com o enfermeiro Alex Martins Antunes, coordenador do SAMU em Santo Ângelo, neste ano, com a redução de circulação em função da pandemia do Coronavírus, o serviço tem atendido em média 200 chamados mensais com predomínio de casos clínicos de vítimas com doenças metabólicas, cardiológicas e respiratórias, seguidos pelos acidentes de trânsito, quedas, e ferimentos com armas brancas e de fogo.

A equipe de profissionais do SAMU, habilitados para situação de urgência e emergência, atende 24 horas em sistema de escala, composta por onze condutores, dez médicos, seis enfermeiros e cinco técnicos em enfermagem.