Mesmo com aumento no número de casos a cidade se mantém na ‘Bandeira Laranja’

Santo Ângelo e demais município da região das Missões foram classificadas com “Alto Risco de Contágio” na rodada preliminar do Distanciamento Controlado. No entanto, a Associação dos Municípios das Missões apresentou recurso ao Governo do Estado e o Comitê de Crise aceitou os argumentos da região. O mapa definitivo foi divulgado na tarde de segunda-feira, dia 26 e Santo Ângelo permanece na Bandeira Laranja até o dia dois de novembro (2/11).

Embora reconheçam o agravamento em alguns indicadores, os recursos das duas associações regionais (Santo Ângelo e Ijuí) argumentaram que na última quinta-feira existia uma ocupação de leitos de UTI abaixo da média estadual, estando a macrorregião missioneira numa situação que as entidades apontam como confortável.

Portanto, das três regiões classificadas preliminarmente com risco epidemiológico alto, apenas a região de Cruz ficou na bandeira vermelha na 25ª semana do modelo de Distanciamento Controlado. A região não encaminhou recurso ao governo do Estado.

Embora a ocupação dos leitos de UTI seja considerada confortável, nos últimos 15 dias houve a elevação significativa dos casos ativos de Covid-19. Confira no gráfico um comparativo feito a partir dos dados divulgados pela Secretaria Municipal de Santo Ângelo, indicando que houve no período de 13 a 26 deste mês o aumento de 225% nos casos ativos.