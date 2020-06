Mais de 40 barreiras Sanitárias em Santo Ângelo

A 42ª Barreira Sanitária foi realizada na manhã de ontem, dia 16, em Santo Ângelo. A ação programada pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 se efetivou na ERS 344, próximo ao trevo que dá acesso a perimetral norte em direção a Giruá.

As barreiras sanitárias, além de identificar possíveis casos de Covid-19, cumprem a função de conscientização, tanto da necessidade de cumprir normas como o uso de máscaras, quanto de orientação em caso de alteração na temperatura corporal e sintomas gripais.

As barreiras sanitárias são assessoradas pelo Exercito Brasileiro, Defesa Civil, Brigada Militar e Secretaria Municipal de Saúde. Em cada ação deste tipo são adotados procedimentos padronizados. Cada pessoa abordada responde um questionário sobre o itinerário que está realizando e também responde sobre as condições de saúde em que se encontra, inclusive, a temperatura corporal é medida com um termômetro a laser.

O questionário aplicado investiga sobre a procedência da viagem e os abordados deixam contatos pessoais, bem como, informam se tiveram aproximação com pessoas infectadas ou suspeitas da Covid-19 para o possível monitoramento.

Estas ações não são permanentes, são programadas em dias e horários específicos.