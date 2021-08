Mais de 1.300 pessoas foram vacinadas na segunda-feira

A vacinação continua nesta quarta-feira, dia 25, com a aplicação da dose 1 para pessoas com 18 e 19 anos, adolescentes com comorbidades, gestantes, lactantes e puérperas

Com 1.330 pessoas vacinadas contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunizou jovens de 20 e 21 anos e aplicou a segunda dose da AstraZeneca/Fiocruz e da CoronaVac/Butantan na tarde da segunda-feira (23), tendo por local o CTG Os Legalistas.

No início da tarde, 343 pessoas com a dose 2 da AstraZeneca, agendada até 12 de setembro, e da CoronaVac, agendada até a data de ontem, completaram a vacinação. Em seguida, 987 jovens de 20 e 21 anos foram vacinados com a primeira dose da vacina.