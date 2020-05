LACEN confirma mais dos casos de Coronavírus em Santo Ângelo

O Laboratório Central do Estado (LACEN) confirmou no início da noite desta quarta-feira (13), a notificação de mais dois casos do novo Coronavírus (Covid-19) em Santo Ângelo, totalizando 11 casos no município (nove confirmados pelo LACEN e dois por teste rápido).

A primeira notificação do laboratório é referente a uma mulher de 54 anos, esposa de um paciente com Covid-19 que já recebeu alta hospitalar. A esposa está em processo de recuperação em sua residência, sem a necessidade de internação. O segundo caso divulgado hoje é um homem de 73 anos que está internado no Hospital Santo Ângelo, pai do paciente infectado com Covid-19 que já deixou a internação hospitalar, recebendo alta nesta tarde.

Desde o surgimento de casos da pandemia do novo Coronavírus no Rio Grande do Sul, o município de Santo Ângelo já conta com sete pessoas recuperadas, 52 casos descartados e um óbito. Até a noite desta quarta-feira, os hospitais Santo Ângelo e Unimed Missões contam com nove pessoas internadas, todas suspeitas de Coronavírus.

BOLETIM

O Informativo oficial do Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus, Secretaria Municipal de Saúde e da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (em anexo), apresenta os dados relativos ao dia 13 de maio, atualizado às 22 horas.

Clique aqui e confira o mapa de casos de todo o Rio Grande do Sul