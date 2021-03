Jato com hipoclorito de sódio é usado para limpar espaços públicos de Santo Ângelo

Jato com solução composta por hipoclorito de sódio concentrado é aplicado com um caminhão hidrojato em frente a secretaria de Saúde de Santo Ângelo. Esta ação é periódica e iniciou em março do ano passado, por conta da pandemia de Covid-19.

A solução de hipoclorito de sódio é usada frequentemente como desinfetante e como agente alvejante. A ação liderada pelo poder público está em função do enfrentamento à pandemia de Covid-19. É esperado que a aplicação reduza as chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias na higienização dos espaços públicos.

Em Santo Ângelo o produto aplicação é na concentração de 2%, conforme informou a secretaria de saúde. Foram também adotados alguns critérios para escolher os locais onde é aplicado o hipoclorito diluído em água, pois são priorizados aqueles onde supostamente exista mais fluxo de pessoas e mais possibilidade de transmissão do vírus como hospitais, estação rodoviária, unidades de Saúde e paradas de ônibus, etc.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura O roteiro de desinfecção inclui a Secretaria Municipal de Saúde, passando pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Regional Unimed Missões, o entorno do Hospital Santo Ângelo, Posto de Atendimento Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho, Estação Rodoviária e Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.