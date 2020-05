Integrantes do Lions realizam ações solidárias criativas em Santo Ângelo

Integrantes do Lions de Santo Ângelo multiplicaram as ações de solidariedade neste período de afastamento social. No último mês realizaram quatro ações com focos criativos. A Presidente do Lions, Lurdes Bassani, relembra que a pandemia não mudou o lema do Lions que é Servir, além disso, a presidente reconhece que toda ajuda se consolida com o trabalho de muitas mãos e aproveita para agradecer a colaboração, tanto do integrantes clube, quanto da comunidade.

Protetores Faciais

Uma das iniciativas do LD-4 foi a entrega de 200 Protetores Faciais (face shields)ao Hospital Santo Ângelo. A ação foi um modo que os integrantes do Lions encontraram para agradecer os profissionais de saúde que estão na primeira linha de enfrentamento da pandemia.

TORNE-SE 100% MEL EM TUDO O QUE FAZ

Por meio da campanha para o Dia das Mães “Torne-se 100% mel em tudo o que faz” foi possível entregar 100 potes de Mel e Flores, distribuídos nos 3 Lares de Idosos: Izabel Oliveira, Universina e Suzana Wesley.

“Saúde de Todos, Missão de cada Um”

O Lions distribuiu 130 kits de higiêne (sabão líquido, sabão em barra e sabonete) compondo a campanha “Saúde de Todos, Missão de cada Um”, Os companheiros do clube uniram-se ao projeto “ser Mão, Ser Amor” que é uma parceria com a INBS (Igreja Nacional Batista) e a ASPOMM (Ass. Dos Servidores Policiais de Santo Ângelo) no projeto MARMITEX que serve em média 100 refeições dia, distribuídas a desempregados e toda a situação de infortúnios. Já atingiu a marca de 3.100 Marmitex.

Enxovais para bebês

Nesta semana foram entregues no Hospital Santo Ângelo, para serem distribuídos às mamães, enxovais (kits) confeccionados pelos integrantes Lions Clube Centro. A priorização será para aquelas mães que se encontram em vulnerabilidade social decorrente de vários fatores.

Campanha – TORNE-SE 100% MEL EM TUDO O QUE FAZ