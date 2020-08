Imagens da natureza ajudam relaxar na hora do exame

O Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Regional Unimed Missões aliou tecnologia e humanização para criar ambientes mais acolhedores, eliminar a tensão durante os exames e oferecer uma melhor experiência aos clientes.

A salas onde estão alocados os equipamentos de ressonância magnética e tomografia receberam adesivagem e aplicações de imagens relacionadas à natureza. “Falar em serviço de Imagem é falar sobre inovação. A tecnologia está no nosso dia a dia com os equipamentos, a técnica dos exames e a maneira de laudar, sempre com algo novo. Mas não podemos deixar de lado o caráter humano, que é o que nos diferencia dos demais”, salienta a coordenadora do Serviço de o Diagnóstico por Imagem da Unimed Missões/RS, Lisiane Batista Maciel.

Hoje, todos os exames de Diagnóstico por Imagem podem ser utilizados por quem tem ou não planos de saúde, através do programa FiZ Unimed, que possibilita que qualquer serviço ou produto da Unimed Missões/RS seja parcelado em até 60 vezes no boleto, cartão ou cheque. Saiba mais sobre o serviço de Diagnóstico por Imagem ou sobre o FiZ Unimed pelo telefone/WhatsApp 55 3312 0700.