Idosos formam filas e esgotam o estoque de vacinas em poucas horas

No primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação da Gripe Influenza (H1N1) em Santo Ângelo, todas as 4.600 vacinas do primeiro lote, recebidas pelo Ministério da Saúde, terminaram. A vacinação iniciou na manhã da última segunda-feira, dia 23.

O segundo lote das vacinas, conforme previsto pela 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), deverá estar disponível à comunidade santo-angelense na próxima quinta-feira (26). Na oportunidade, os idosos com mais de 60 anos e não podem se locomover até um dos pontos de vacinação deverão ligar para a Secretaria de Saúde, no telefone (55) 3313-9350, e a equipe técnica realizará a vacina em sua residência.

O secretário municipal de Saúde, médico Luis Carlos Cavalheiro, ressalta que a meta deste ano é vacinar, ao menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação, que incluem profissionais da Saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestante em qualquer idade gestacional, puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade.

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), enfermeira Juliane da Rosa, haverá apenas uma mudança entre os locais de vacinação, quando será acrescentada à lista o Centro Municipal de Cultura (CMC) como ponto de vacinação, em substituição ao Centro de Apoio à Mulher e à Criança.

Nesta primeira fase de imunização, população idosa e os profissionais da Saúde serão os prioritários. O Dia “D” ocorre em 9 de maio. A segunda fase da campanha começa em 16 de abril para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento. A partir de 9 de maio, Dia “D” de vacinação, serão vacinadas as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Posto de Atendimento Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho (Posto da Rua 22 de março): 7h30min às 18h30min.

Centro de Apoio à Mulher e à criança: 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h30min.

Centro Social Urbano (CSU): 8h30min às 11h30min e 13h30min às 16h30min(em novo endereço: Rua São Borja, 457, esquina com Valter Streppel.

Posto de Saúde do bairro Rogowski: 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de Saúde do bairro Universina Carrera Machado (antigo Indubras): 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de Saúde do bairro Castelarin: 8h às 11h30min e das 13h às 15h30min (Núcleo).

Posto de Saúde do bairro Sepé: 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de Saúde do bairro Subuski: 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Posto de Saúde do bairro Nova: 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de Saúde do bairro Haller: 7h30min às 12h (na Igreja ao lado do Posto de Saúde em reforma)

Posto de Saúde do bairro Dido: 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Posto de Saúde do bairro Aliança: 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h.

Posto de Saúde do Distrito Buriti: 8h às 12h e das 13h às 16h30min.

Posto de saúde do bairro São Carlos: 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de saúde do bairro União (em novo endereço: Rua Gaspar Martins, nº 500 – Centro): 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h30min.

Posto de saúde do bairro Braga: 8h às 11h30min e das 13h30min às 15h30min.

Posto de saúde do bairro Centro Sul: 8h às 11h30min e das 13h às 16h.