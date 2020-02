HSA completou 88 anos nesta semana 

A Associação Hospitalar Santo Ângelo foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1932, portanto, na última terça-feira, completou 88 anos de atividades na cidade e também na região das Missões.

Segundo um breve resgate histórico divulgado nesta semana pela instituição a primeira reunião de diretoria ocorreu no dia 5 de fevereiro. O encontro histórico contou com a participação de João Braga Abreu (provedor), João Rocha (vice-provedor), Januário Fernandes (secretário), Frederico Ortmann (1º tesoureiro) e Aparício Sebastião do Amaral (2º tesoureiro). Durante a reunião, foram definidas as primeiras ações para colocar em funcionamento o Hospital Santo Ângelo.

Os primeiros atendimentos ocorreram no prédio da antiga Casa da Criança – onde hoje funciona o Centro de Formação São José (Lar da Menina), na rua Marechal Floriano, 2522, na Zona Norte da Cidade.

No ano de 1941, o Hospital Santo Ângelo adquiriu as instalações da Casa de Saúde Santa Terezinha, na rua Antônio Manoel, onde hoje funciona a instituição.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – As “Filhas do Sagrado Coração de Jesus” deram sua contribuição ao Hospital Santo Ângelo. De 1935 a 1998 as irmãs atuaram em diferentes funções na administração, enfermagem e na pastoral da saúde. A Capela do Hospital Santo Ângelo, onde ainda hoje acontecem celebrações especiais, é um registro que marca a passagem da congregação religiosa na Casa de Saúde.

Pronto Atendimento – O HSA na atualidade disponibiliza, neste espaço, cinco consultórios adultos e um pediátrico; sala de espera para pequenos procedimentos cirúrgicos, sala para procedimentos endoscópicos, sala de hidratação, 10 leitos de observação e ainda salas destinadas à emergência.

MATERNIDADE – Em 2019 foram 1.424 nascimentos – 739 meninos (51,9%) e 685 meninas (48,1%). Ao todo foram 995 cesarianas e 429 partos normais. A Maternidade conta com o apoio da UTI Neonatal e do Banco de Leite Humano que atende bebês prematuros de Santo Ângelo e região.

SERVIÇO DE IMAGEM – Para ofertar os serviço de imagem foram adquiridos modernos equipamentos para tomografia computadorizada, ecografia e aparelhos de raio-X. Em 2019 foram efetuados 41.366 raio-X, 1.909 mamografias, 14.390 ultrassom e 8.168 tomografias no Hospital Santo Ângelo.

BANCO DE SANGUE – O Banco de Sangue efetua ações constantes para atender os estoques de sangue e suprir a demanda regional e se consolida como importante braço do hospital.

OBESIDADE MÓRBIDA – Em 2019 foram realizadas 3.153 consultas. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar com médicos cirurgião, gastroenterologista, endocrinologista, cardiologista e clínico geral; enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entre outros profissionais.

PEDIATRIA – Em 2019 foram 2.829 atendimentos de crianças na Casa de Saúde. A unidade conta com 24 leitos, 10 quartos, sala de recreação, sala de punção, posto de enfermagem, sala de sanificação, sala de materiais higiênicos, cozinha.

ONCOLOGIA – A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do HSA passou a atender pacientes pelo SUS. Números do serviço de oncologia mostram que em 2019 foram realizadas 1.597 consultas e 253 cirurgias oncológicas pelo SUS na unidade.

OTORRINOLARINGOLOGIA – O atendimento em 2019 nesta área contabilizou 6.887 consultas. O serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é viabilizado através de contrato do HSA com o Instituto Regional de Otorrino (IRO).

OFTALMOLOGIA – Foram feitos 7.159 consultas pelo SUS em 2019 – uma média de quase 600 consultas mensais. O serviço conta com sala de cirurgia e modernos equipamentos. Dentre os serviços cirurgias de catarata e outras doenças como o glaucoma. Dados mostram que são cerca de 50 cirurgias mensais.

ORTOPEDIA – O serviço de ortopedia e traumatologia registrou 8.702 consultas pelo SUS, ou seja, cerca de 800 atendimentos mensais. O serviço conta com médicos em subespecialidades como quadril, ombro, joelho, mão, tornozelo, pé, fixadores externos e cirurgia de trauma. O serviço conta com moderno equipamentos como intensificadores de imagem (Arco em C) que possibilita imagens radiológicas em movimento em movimento transoperatórios; perfuradores pneumáticos, garrote pneumático, bomba de infusão de medicamentos e cautério bipolar, assim como torres artroscópicas e monitores de alta tecnologia.