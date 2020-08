Hospital Santo Ângelo precisa de doação de sangue

O Hospital Santo Ângelo precisa com urgência todo o tipo de sangue, em especial o –O. As pessoas que forem doar não podem estar com sintomas de doenças respiratórias. Para a doação é necessário fazer o agendamento pelo numero (55)3313-2000, Ramal 128. Desse modo, evita-se a aglomeração no ambiente hospitalar.

Os horários disponíveis para agendar são, de segunda a sábado das 7hrs às 12hrs30min, o banco de sangue esta localizado na rua Antônio Manoel. Mais informações e procedimentos entrar em contato com o Hospital.