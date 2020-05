Fiocraft: A Fiocruz com cenário no Minecraft

Em breve, jogadores do mundo todo vão poder explorar o campus de Manguinhos, enquanto aprendem sobre a história da ciência e da saúde pública no Brasil. A versão do jogo é resultado de uma parceria entre o Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, que tem um Núcleo de Jogos e Saúde, e o Museu da Vida, ambos da Fiocruz. O projeto teve apoio do edital Ideias Inovadoras, promovido pela Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, em 2018.

A previsão é que o Fiocraft seja lançado até o fim de 2020, mas uma versão preliminar do jogo já deve estar disponível em junho. “Ante a epidemia de Covid-19, aceleramos o processo. Vamos colocar no ar uma primeira versão, com o mapa do campus ainda incompleto, mas onde os jogadores vão poder circular pelo Castelo Mourisco e obter informações sobre a Covid-19. Acreditamos que possa ser uma pequena contribuição para, com informações seguras, ajudar no enfrentamento à epidemia”, explica Marcelo de Vasconcellos, pesquisador do Icict e coordenador do projeto. Os jogadores poderão fazer download gratuito do mapa da Fiocruz.

Usar a base de jogadores do Minecraft como um espaço de divulgação científica em saúde abre novas possibilidades para a interação entre ciência e jogos digitais, acrescenta Vasconcellos. “Além disso, a Fiocruz é um patrimônio de toda a sociedade brasileira. Queremos que o Fiocraft seja uma forma adicional para que todo mundo possa conhecer um pouco da história e as contribuições dessa instituição centenária”, afirma.

Fonte – Fiocruz