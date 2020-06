Estatísticas do Covid-19 em Santo Ângelo

Fonte dos dados – Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo – fornecidos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santo Ângelo – Elaboração Marcos Demeneghi – Confira o gráfico em PDF – Clique aqui

A planificação dos dados diários expostos pela Secretaria de Saúde do Município de Santo Ângelo permite analisar visualmente a evolução dos casos atendidos no sistema de saúde do município. A estatística mostra que na segunda quinzena de junho ocorreu aumento dos casos ativos e monitorados. Por outro lado, a análise visual do indica que o número de pessoas com suspeita de Covid-19 reduziu, pelo menos nas estatísticas divulgadas nos últimos dias

Os últimos dados informados pela Secretaria de Saúde de Santo Ângelo indicam que o município possui uma taxa de mortalidade/100 mil habitantes acima da média estadual. Com 149 casos confirmados e 10 óbitos registrados por Covid-19 o percentual de mortes por 100 mil habitantes está acima de 11 (dados informados pelo Mapa do Covid/RS sem a última atualização). O alto índice, quando comparado a municípios vizinhos, pode estar associado a pouca quantidade de casos confirmados oficialmente, a faixa etária da população e também pelo contágio que atingiu o Lar Isabel Oliveira Rodrigues.

Só no Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues foram cinco óbitos confirmados por Covid-19. Na última segunda-feira, dia 22, ocorreu o óbito de Arlindo Bordim de 78 anos e ontem, dia 23, foi confirmado mais uma morte, Guilhermina Antunes Maciel, com 108 anos era a mais longeva das moradoras do lar. O diagnóstico de covid-19 já estava confirmado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN) desde o dia 16 deste mês. Ela não estava internada e encontrava-se em isolamento na instituição. Este é o quinto óbito no local e o décimo registrado no município.

Arlindo Bordim que faleceu na segunda-feira, era natural de Porto Lucena/RS e foi notificado como positivo ao Coronavírus pelo Laboratório Central do Estado (LACEN) no dia 2 deste mês. Ele residia no Lar e estava internado no Hospital Santo Ângelo, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde o dia 3 de junho.

O Lar da Velhice contabiliza o quinto óbito e 34 casos confirmados da doença, com 25 idosos e nove funcionários contaminados.

Em Santo Ângelo, são dez óbitos e 149 casos confirmados da doença desde o primeiro registro, no dia 25 de abril, contabilizando casos ativos, recuperados e óbitos. Dos 149 casos totais no ano, são 92 pessoas recuperadas, dez óbitos e 47 casos ativos, com oito internações.