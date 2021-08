Dra. Maríndia Farah monta um novo consultório e amplia a atuação em Santo Ângelo

O recém-montado consultório odontológico da Dra. Maríndia Farah consolida uma nova fase em sua trajetória profissional que completa 19 anos em agosto. Já atuou no setor público, também serviu ao Exército Brasileiro, foi ao Haiti em missão de paz e nos últimos anos adota como lema realizar a odontologia com amor

Localizado na Rua Marechal Floriano, 951, 3º andar (logo após a JR Autopeças), o novo consultório da Dr. Maríndia Farah proporciona atendimento em todas as áreas da odontologia. Em conjunto com profissionais parceiros ampliou a capacidade de atendimento odontológico. São várias especialidades, desde a clínica dentária mais básica até cirurgias de gengiva, ortodontia, passando pela harmonização orofacial com aplicação das toxinas botolínicas e preenchimentos. O novo consultório também é visto como uma estratégia de ofertar mais segurança em saúde, tendo em vista que o espaço prima pela boa ventilação, luminosidade e amplitude.

Maríndia Farah é mestre em periodontia, portanto é uma referência na região na área de tecidos e sustentação do dente e cirurgias gengivais, atende casos de periodontite, aumento de coroa, clínica geral e também trabalha na área da estética facial.

Formou-se em odontologia em 2002 pela ULBRA e no dia 24 de agosto completa 19 anos de carreira na odontologia. Trabalhou durante dose anos no setor público atendendo pela prefeitura de Santo Ângelo, oito anos no Exército Brasileiro em Cruz Alta e também participou de uma missão de paz no Haiti, permanecendo naquele país por seis meses e meio. Em 2015 iniciou uma nova etapa com abertura do consultório para atendimento na área privada e no mês de junho de 2021, buscou um novo espaço para ampliar sua atuação profissional em Santo Ângelo.

Maríndia Farah conta que neste tempo em que exerceu a sua profissão, conheceu profissionais éticos e alinhados com sua proposta de trabalho. “Hoje, tenho o privilégio de dividir meu espaço com alguns deles em meu consultório. São pessoas comprometidas com um atendimento honesto e justo com os pacientes” afirmou Maríndia.

A harmonização orofacial

Além da especialização em periodontia, a harmonização orofacial é outra área do conhecimento dominada por esta profissional que trabalha com aplicação das toxinas botulínicas e ácidos preenchedores. Ela informa que está em constante atualização, pois considera fundamental o aperfeiçoamento nestas técnicas. Agora em setembro, inicia mais um curso para o aperfeiçoamento e atualização na aplicação das toxinas e preenchimentos. Também vai agregar novas tecnologias, como o uso dos alinhadores invisíveis (dentro da ortodontia) e estará realizando um inovador curso que trabalha os tecidos de sustentação da face, bem como, os bioestimuladores de colágeno.

Maríndia Farah alerta aos pacientes para que fiquem atentos a “curva de aprendizagem dos profissionais”, ou seja, que evitem problemas com este tipo de procedimento procurando profissionais certificados para aplicação destes recursos.

O novo consultório é mais um marco na carreira de Maríndia, ela demonstra satisfação com o seu novo ambiente de trabalho, amplo, ventilado e capaz de oportunizar um atendimento completo em várias modalidades na proposta que lhe guia. ‘Praticar a odontologia com amor’.